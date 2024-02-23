KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 12:20
Sağlık bakanlığı sürekli işçi

Sürekli temizlik işciliği kadrosuna başvurmak istiyorum. İlana baktığımda maaşa asgari ücret yazılmış. Bu deneme süreci için mi böyle yoksa asgari ücret mi verilicek. Bildiğim kadarıyla işçileri daha yüksek maaşla 30-40 bin gibi çalışıyorlar. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler


Leblebi123
Aday Memur
23 Şubat 2024 12:25

ben de ona takıldım

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