Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Şubat 2024 12:20
Destek Personeli SGK Girişi

Merhaba iyi forumlar. Tarım ve Orman bakanlığı Taşraya destek personeli (şoför) olarak atandım. Bugün evrak teslim ederken sgk girişimin destek personeli şeklinde girileceğini hiç bir şekilde şoför yazmayacağını söylediler. Bu neden böyle? Forumda bir kaç konuya baktım kadroya geçince gih yazacakmış yani yaptığım mesleğin yazması gerekmez mi? Mühendiste mühendis hemşirede hemşire yazıyor.

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