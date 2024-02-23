Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 12:30
İpka mı, şarktan şarka tercih mi?

geçen yıl ilk şark bitti 3+1 yönetmenliğinden bu yıl ikinci şark bitti. bulunduğum yerde ipka vermek mi yoksa tekrar başka bi şark iline tercih yapmak mi mantık li sizce.


Cancan001
23 Şubat 2024 13:41

Mutluysan ipka ver düzen değiştirmek çok pahalı


JWJW
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:59

Bende ilk şarkı bitirdim şarktan deprem illerine düşünüyorum memlekete yakınlık sebebiyle ama kafalar karışık

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