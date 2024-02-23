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23 Şubat 2024 12:33
Eş Durumu Mazeret Kurası Başvurusu Açıklandı

Başvurular açıklandı. Merak ettiğim şey herkes kuraya kalacak mı yoksa kadrosu fazla gelen yerlerde kura olmayacak mı?


Quardiceps23
Memur
23 Şubat 2024 12:34
Mazeret Değerlendirme Komisyon: Onay ne demek. oldumu yani

neat
Aday Memur
23 Şubat 2024 12:35

Bende anlamadım bu sistemi ilk defa kullanıyor herkes. Kuraya mı kaldık ne oldu bilen yok mu?

Quardiceps23, 2 saat önce
Mazeret Değerlendirme Komisyon: Onay ne demek. oldumu yani

Quardiceps23
Memur
23 Şubat 2024 12:38
Sizindemi böyle yazıyor
neat, 2 saat önce

Bende anlamadım bu sistemi ilk defa kullanıyor herkes. Kuraya mı kaldık ne oldu bilen yok mu?


neat
Aday Memur
23 Şubat 2024 12:40

Evet hocam kuraya kaldı bence herkes

Quardiceps23, 2 saat önce
Sizindemi böyle yazıyor

Ksjdjdjjk
Aday Memur
23 Şubat 2024 12:58
red gelen yok mu
neat, 2 saat önce

Evet hocam kuraya kaldı bence herkes


Ksjdjdjjk
Aday Memur
23 Şubat 2024 12:59
liste şeklinde neden yayımlanmadı kuraya girip girmeyeceğimiz nasıl belli olcak
neat, 2 saat önce

Evet hocam kuraya kaldı bence herkes


neat
Aday Memur
23 Şubat 2024 12:59

Başvurusu onaylananların tümünün kuraya kaldığını söylemek istedim. Red olanlar vardır muhakkak.

Ksjdjdjjk, 1 saat önce
red gelen yok mu

neat
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:00

İşte liste olsa en azından kurada ki şans oranımızı öğrenirdik.

Ksjdjdjjk, 1 saat önce
liste şeklinde neden yayımlanmadı kuraya girip girmeyeceğimiz nasıl belli olcak

Ksjdjdjjk
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:01
böyle saçmalık olmuş ben nereden bileyim şimdi şaibeli işlem olup olmadığını
neat, 1 saat önce

İşte liste olsa en azından kurada ki şans oranımızı öğrenirdik.


Farukbey.
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:02

Bana red geldi. Niye red geldi anlamadim bi sebepte yok

Ksjdjdjjk, 1 saat önce
red gelen yok mu

Ksjdjdjjk
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:03
durumunuz nedir eşinizle iş durumu
Farukbey., 1 saat önce

Bana red geldi. Niye red geldi anlamadim bi sebepte yok


Farukbey.
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:05

Ben saglık teknikeri eşim hemşire

Ksjdjdjjk, 1 saat önce
durumunuz nedir eşinizle iş durumu

Ksjdjdjjk
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:06
ikinizden beri kadrolu olması lazım eğer öyle değil ise red gelmiştir
Farukbey., 1 saat önce

Ben saglık teknikeri eşim hemşire


Farukbey.
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:07

Eşim kadrolu

Ksjdjdjjk, 1 saat önce
ikinizden beri kadrolu olması lazım eğer öyle değil ise red gelmiştir

Fztebe
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:09

Bana da red geldi


Farukbey.
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:15

Sizin eş iş kadrolu sözleşmeli şartlariniz nasil

Fztebe, 1 saat önce

Bana da red geldi


Farukbey.
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:17

İtiraz etsek birşey cikar mi acaba? Daha once itiraz edip onaylanan var mı?


SANSAR21
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:21

bu ne saçma sapan bir sistem ya


Fztebe
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:29

Eşim kadrolu ben 3+1

Farukbey., 1 saat önce

Sizin eş iş kadrolu sözleşmeli şartlariniz nasil


onur_gorkem
Şube Müdürü
23 Şubat 2024 13:29

Nerden nereye istemişti biz acaba

Fztebe, 1 saat önce

Bana da red geldi

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