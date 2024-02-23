Merhaba iki konu hakkında bilginizi almak istiyorum.

18 aralık tarihinde 2 gün işe gitmediğim için tarafıma tutanak tutulmuştu. Ve bu konu hakkında da amirin bilgisi vardı velhasıl 15 şubat tarihinde yani 2 ay sonra bu konu hakkında tarafıma disiplin soruşturması açıldı. Herhengi bir ceza alır mıyım?

2. Soru. Dosyada verilen görevi yerine getirmedigim için bir tane daha disiplin soruşturması açıldı ancak kalemde en çok çalışan personelim ve çok çalıştığıma dair uyapta tüm bilgiler mevcut.

Bir tane dosyada müzekkere yazmadigim ve çok çalıştığım için soruşturma açıldı ceza alır mıyım?

Teşekkür ederim.