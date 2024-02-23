Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Şubat 2024 12:44
Disiplin soruşturması

Merhaba iki konu hakkında bilginizi almak istiyorum.

18 aralık tarihinde 2 gün işe gitmediğim için tarafıma tutanak tutulmuştu. Ve bu konu hakkında da amirin bilgisi vardı velhasıl 15 şubat tarihinde yani 2 ay sonra bu konu hakkında tarafıma disiplin soruşturması açıldı. Herhengi bir ceza alır mıyım?

2. Soru. Dosyada verilen görevi yerine getirmedigim için bir tane daha disiplin soruşturması açıldı ancak kalemde en çok çalışan personelim ve çok çalıştığıma dair uyapta tüm bilgiler mevcut.

Bir tane dosyada müzekkere yazmadigim ve çok çalıştığım için soruşturma açıldı ceza alır mıyım?

Teşekkür ederim.


Agency
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:19
alırsın 3 ünde de. diğer hususlar bir alt cezanın uygulanmasına neden olabilir ama disiplin amirinin yerkisindedir hiç bir ceza da vermeyebilir
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