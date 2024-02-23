KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Şubat 2024 13:00
üniversite sözleşmeli mühendis mi yoksa il sağlık müdürlüğü sözleşmeli mühendis mi?
üniversite sözleşmeli mühendis mi yoksa il sağlık müdürlüğü sözleşmeli mühendis mi? Hangisi daha iyi sizce hem maaş hem de mesleki olarak

Hulyaaa1634
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:59

Üniversite daha rahat. Çalışma şartı koşulları olsun rahat. Ama üniversiteye gideceksen ben bu şehirde kalacağım çakılı kadroyum olayını düşünmen lazım çünkü tayin aşırı zor. Eğer şehir olarak üniversitenin bulunduğu yer senin için iyise ben burda ömürlük kalırım işim rahat olsun dersen tercih edebilirsin. Sosyal ödenek anlamında kötü ek ödenek vs yok. Maaş olarak doğu batı anlamında fark ediyor. Gelişmiş koklu üniversite ise maaş daha düşük

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