üniversite sözleşmeli mühendis mi yoksa il sağlık müdürlüğü sözleşmeli mühendis mi? Hangisi daha iyi sizce hem maaş hem de mesleki olarak

üniversite sözleşmeli mühendis mi yoksa il sağlık müdürlüğü sözleşmeli mühendis mi? Hangisi daha iyi sizce hem maaş hem de mesleki olarak