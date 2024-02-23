Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 13:06
2.bölgeden 1.bölgeye tain işlerini anlayanlar yardımcı olabilir mi?

Evde Hasta Bakımı Teknikeriyim 4 yılın sonunda Kayseriden Adanaya tain isteyebilir myiim?

Çok Yazılan Konular

Eş Durumu Mazeret Kurası Başvurusu AçıklandıÜniversite hastanesinde çalışan sb atanabilir miEş mazereti red gelenlereş durumu açıklanmasıTıbbi Sekreterliktıbbi sekreter tercih yardımı4b sozlesmeli tarim bakanligi buro personelliginden 4b saglik bakanligi diger teknik personelligine(3+1 geçici görevlendirme süresiSözleşmeli Personel Cezateşviklere zam gelmiş

Sözlük

şanlıurfa arkeoloji müzesi 1 kitabın sayfasını kıvırmak 6 nepal'deki gergedan 1 sevdiğine sevdiğini söyleyememek 3 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 13 merkez bankası 1 alo 1 ekrem imamoğlu 2 çok kahve içmek 4 kavl-i sedid 2

Son Haberler

Ümraniye'de bir kişi imam nikahlı karısı ile 2 kızını silahla öldürdüBakan Şimşek'ten 'ihracata desteğe devam' mesajıMİT Başkanlığı ve Emniyetten Yurt Dışı operasyonuErzincan'daki madende fay gizlendi iddiası: Bakan Özhaseki'den açıklamaÇalışma gücü kaybı ile Engellilik oran kaybına dayalı emeklilik şartları aynı mıdır?

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?