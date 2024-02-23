KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 13:23
Hemşire Lisans Gaziantep

Merhabalar 72 puan aldım Adana da oturuyorum ilk olarak Adana yazıp az kontenjan olsa dahi daha sonrasında Gaziantep şehir hastahanesi yazıcam kontejyan sayısı fazla sizce tutar mı sonrasında en çok kontejyan Başakşehir cam sakura İstanbul gözüküyor ama Gaziantep en son 74 gibi hir puan la kapatmış teşekkürler

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