Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 13:34
Eş mazereti red gelenler

Es mazeret tayini için görev yaptığı ilde ihtiyaç fazla diye red geldi bu durumda itiraz edip onaylanan oldu mu daha öncesinde


Farukbey.
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:35

Bende red nedeni yazmiyor


Fztebe
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:36

https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F

Buradan girip itiraz işlemleri dermisiniz

Farukbey., 44 dk. önce

Bende red nedeni yazmiyor


onur_gorkem
Şube Müdürü
23 Şubat 2024 13:37

Arkadaşlar moreliniz belki bozuk korkudan bakmıyoruz acaba nerden nereye istemiştiniz


Fztebe
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:38

Ben 3. Bölge den 2. Bölge eşimin yanına istedim

onur_gorkem, 42 dk. önce

Arkadaşlar moreliniz belki bozuk korkudan bakmıyoruz acaba nerden nereye istemiştiniz


Fztebe
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:40

Yani bu aile birliği ya nasıl red verilir anlamıyorum ben anlamıyorum


onur_gorkem
Şube Müdürü
23 Şubat 2024 13:43

Faruk bey siz nerden nereye istemiştiniz

Farukbey., 44 dk. önce

Bende red nedeni yazmiyor


Fztebe
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:46

Birinin 3. Bölgeden 1. Bölgeye istediği eş mazeret i kabul edilirken diğerinin aynı şartta kabul edilmeme sebebini. Anlamiycam bennnn


Fztebe
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:47

Siz istediniz mi red mi geldi onur bey

onur_gorkem, 42 dk. önce

Arkadaşlar moreliniz belki bozuk korkudan bakmıyoruz acaba nerden nereye istemiştiniz


Farukbey.
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:57

Konyadan trabzona

onur_gorkem, 36 dk. önce

Faruk bey siz nerden nereye istemiştiniz


Fztebe
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:57

Ne yazmışlar Faruk bey nedenine

Farukbey., 22 dk. önce

Konyadan trabzona


Fztebe
Aday Memur
23 Şubat 2024 14:08

Yani konya 2. Bölge Trabzon 3. Bölge olduğu halde mi ihtiyac fazlaymış kime göre neye göre kafayı yicem

Farukbey., 22 dk. önce

Konyadan trabzona


Farukbey.
Aday Memur
23 Şubat 2024 14:10

Gorev yaptigim ilde ihtiyaç fazlaymış

Fztebe, 22 dk. önce

Ne yazmışlar Faruk bey nedenine

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş Durumu Mazeret Kurası Başvurusu AçıklandıÜniversite hastanesinde çalışan sb atanabilir miEş mazereti red gelenlereş durumu açıklanmasıTıbbi Sekreterliktıbbi sekreter tercih yardımı4b sozlesmeli tarim bakanligi buro personelliginden 4b saglik bakanligi diger teknik personelligine(3+1 geçici görevlendirme süresiSözleşmeli Personel Cezateşviklere zam gelmiş

Sözlük

35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 6 ios 17.4 3 büyük şahsiyetler neden buralarda yaşamış 7 Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 3 demir ökçe 1 çok kahve içmek 4 dandini dandini dastana 1 varda 1 Ranch sos 4 Kavl-i ma'ruf 9

Son Haberler

Ümraniye'de bir kişi imam nikahlı karısı ile 2 kızını silahla öldürdüBakan Şimşek'ten 'ihracata desteğe devam' mesajıMİT Başkanlığı ve Emniyetten Yurt Dışı operasyonuErzincan'daki madende fay gizlendi iddiası: Bakan Özhaseki'den açıklamaÇalışma gücü kaybı ile Engellilik oran kaybına dayalı emeklilik şartları aynı mıdır?

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?