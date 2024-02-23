Bingöl-Tunceli

Doğu da il yazarken sosyal hayattan önce bence il merkezlerinin ilçelere olan uzaklıkları ve imkanları önemlidir. Bingöl örneğinde eğer merkezde kalamaz iseniz ilçeleri mahrumiyet Solhan ve Genç dışında ki ilçeler ciddi anlamda mahrumiyet. Solhan mahrumiyet ilçelere nazaran biraz daha iyi durumda ancak o da merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktadır. Genç ilçesi merkeze 20 km. ama yine başa donecek olursak merkezde kalamama.durumunda ilçeler zor. merkezin olanağına gelince özel hastane diye geçen iki hastane var tabi buradaki özel kavramı kişiye göre değişir. mesela benim için adı özel hizmet devlet hastanesi... bunun dışında özel okul konusunda sıkınti yok. hatta devlet okulu konusunda da bir sikinti duymadım şuana kadar. iki AVM var ancak batıda bulunan avmler ile kıyaslamak.olmaz. sinema salonu çocuklar için oyun alanları mevcut. sormak istediğiniz bir şey olursa özelden yazabilirsiniz. elimden geldiğince yardımcı olurum. hangi il ve ilçe olursa olsun Rabbim önce iyi insanlar ile karşılaştırsın hakkınızda hayırlısı nasip eylesin.

Doğu da il yazarken sosyal hayattan önce bence il merkezlerinin ilçelere olan uzaklıkları ve imkanları önemlidir. Bingöl örneğinde eğer merkezde kalamaz iseniz ilçeleri mahrumiyet Solhan ve Genç dışında ki ilçeler ciddi anlamda mahrumiyet. Solhan mahrumiyet ilçelere nazaran biraz daha iyi durumda ancak o da merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktadır. Genç ilçesi merkeze 20 km. ama yine başa donecek olursak merkezde kalamama.durumunda ilçeler zor. merkezin olanağına gelince özel hastane diye geçen iki hastane var tabi buradaki özel kavramı kişiye göre değişir. mesela benim için adı özel hizmet devlet hastanesi... bunun dışında özel okul konusunda sıkınti yok. hatta devlet okulu konusunda da bir sikinti duymadım şuana kadar. iki AVM var ancak batıda bulunan avmler ile kıyaslamak.olmaz. sinema salonu çocuklar için oyun alanları mevcut. sormak istediğiniz bir şey olursa özelden yazabilirsiniz. elimden geldiğince yardımcı olurum. hangi il ve ilçe olursa olsun Rabbim önce iyi insanlar ile karşılaştırsın hakkınızda hayırlısı nasip eylesin.