Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 13:41
Bingöl-Tunceli

Bingöl vs Tunceli sosyal ekonomik yaşam tarzı iş yoğunluğu her yönden sizce hangi şehir daha mantıklı


Poliss11.
Aday Memur
23 Şubat 2024 15:26

Kimsenin mi bilgisi yok


Bytraffic
Aday Memur
23 Şubat 2024 15:55

Bende Bingöl merak ediyorum bilgisi olan varsa yazabilir mi


SirShrek
Aday Memur
23 Şubat 2024 16:01
Doğu da il yazarken sosyal hayattan önce bence il merkezlerinin ilçelere olan uzaklıkları ve imkanları önemlidir. Bingöl örneğinde eğer merkezde kalamaz iseniz ilçeleri mahrumiyet Solhan ve Genç dışında ki ilçeler ciddi anlamda mahrumiyet. Solhan mahrumiyet ilçelere nazaran biraz daha iyi durumda ancak o da merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktadır. Genç ilçesi merkeze 20 km. ama yine başa donecek olursak merkezde kalamama.durumunda ilçeler zor. merkezin olanağına gelince özel hastane diye geçen iki hastane var tabi buradaki özel kavramı kişiye göre değişir. mesela benim için adı özel hizmet devlet hastanesi... bunun dışında özel okul konusunda sıkınti yok. hatta devlet okulu konusunda da bir sikinti duymadım şuana kadar. iki AVM var ancak batıda bulunan avmler ile kıyaslamak.olmaz. sinema salonu çocuklar için oyun alanları mevcut. sormak istediğiniz bir şey olursa özelden yazabilirsiniz. elimden geldiğince yardımcı olurum. hangi il ve ilçe olursa olsun Rabbim önce iyi insanlar ile karşılaştırsın hakkınızda hayırlısı nasip eylesin.

Poliss11.
Aday Memur
23 Şubat 2024 18:06

Çok sağolsun çok bilgilendirici oldu bekarım o yüzden biraz dediğiniz gibi dış ilçelerden çekiniyorum bende

SirShrek, Dün
Doğu da il yazarken sosyal hayattan önce bence il merkezlerinin ilçelere olan uzaklıkları ve imkanları önemlidir. Bingöl örneğinde eğer merkezde kalamaz iseniz ilçeleri mahrumiyet Solhan ve Genç dışında ki ilçeler ciddi anlamda mahrumiyet. Solhan mahrumiyet ilçelere nazaran biraz daha iyi durumda ancak o da merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktadır. Genç ilçesi merkeze 20 km. ama yine başa donecek olursak merkezde kalamama.durumunda ilçeler zor. merkezin olanağına gelince özel hastane diye geçen iki hastane var tabi buradaki özel kavramı kişiye göre değişir. mesela benim için adı özel hizmet devlet hastanesi... bunun dışında özel okul konusunda sıkınti yok. hatta devlet okulu konusunda da bir sikinti duymadım şuana kadar. iki AVM var ancak batıda bulunan avmler ile kıyaslamak.olmaz. sinema salonu çocuklar için oyun alanları mevcut. sormak istediğiniz bir şey olursa özelden yazabilirsiniz. elimden geldiğince yardımcı olurum. hangi il ve ilçe olursa olsun Rabbim önce iyi insanlar ile karşılaştırsın hakkınızda hayırlısı nasip eylesin.

Bytraffic
Aday Memur
23 Şubat 2024 22:33

Özele bir bakar mısınız

SirShrek, Dün
Doğu da il yazarken sosyal hayattan önce bence il merkezlerinin ilçelere olan uzaklıkları ve imkanları önemlidir. Bingöl örneğinde eğer merkezde kalamaz iseniz ilçeleri mahrumiyet Solhan ve Genç dışında ki ilçeler ciddi anlamda mahrumiyet. Solhan mahrumiyet ilçelere nazaran biraz daha iyi durumda ancak o da merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktadır. Genç ilçesi merkeze 20 km. ama yine başa donecek olursak merkezde kalamama.durumunda ilçeler zor. merkezin olanağına gelince özel hastane diye geçen iki hastane var tabi buradaki özel kavramı kişiye göre değişir. mesela benim için adı özel hizmet devlet hastanesi... bunun dışında özel okul konusunda sıkınti yok. hatta devlet okulu konusunda da bir sikinti duymadım şuana kadar. iki AVM var ancak batıda bulunan avmler ile kıyaslamak.olmaz. sinema salonu çocuklar için oyun alanları mevcut. sormak istediğiniz bir şey olursa özelden yazabilirsiniz. elimden geldiğince yardımcı olurum. hangi il ve ilçe olursa olsun Rabbim önce iyi insanlar ile karşılaştırsın hakkınızda hayırlısı nasip eylesin.

Sosyete 123
Aday Memur
24 Şubat 2024 11:14

Bingöl Merkezde eski lojmanlar mevcut galiba 2005 yapımı felan. Yeni lojmanlarda biter bu sene 2+1 1+1 şeklinde galiba. Gencde de 7 8 senelik lojmanlar mevcut. Karliovada da lojman var. Yeni hastane yapılıyor devlet hastanesi 2 seneye heralde biter. çalisma şartları kim nerde çalışıyorsa bence memnundur. :). Rahat bı yer çalışma bakımından. Gelen memleketi ne kadar uzak olsada 2. Şarkini yapıyor ipka verip öle gidiyor. Şunu unutmamak lazım hergun deprem haberleri çıkıyor. Buda insan psikolojisini çok etkiliyor. Arkadaşın dediği gibi genç Solhan daha iyi ilçe olarak Karlıova biraz daha soğuk sert. Erzurum a yakın. İl merkezinde kiralar geçen seneler uygundu şu an 10 ve üstü altı mahalleye göre değişir. Yeni tokiler de bitti ona göre belki düşük de olabilir.

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