Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 13:41
Bingöl vs Tunceli

Bingöl vs Tunceli sosyal ekonomik yaşam tarzı iş yoğunluğu her yönden sizce hangi şehir daha mantıklı

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 Şubat ayı mazaret atamasıMart ayında ekstra zamİzmir'i neden önermiyorlar?İstanbul için atama duyumu7.grup şark illeriEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMeslekte beni neler bekliyorDilim raporu

Sözlük

Bugün olanlar 4 nepal'deki gergedan 1 kavl-i sedid 2 varda 1 merkez bankası 1 dandini dandini dastana 1 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 13 Halka Arz 2 Kavl-i ma'ruf 9 Sürekli gelen misafir adetinin sadece bizim kültürümüzde olması 3

Son Haberler

Ümraniye'de bir kişi imam nikahlı karısı ile 2 kızını silahla öldürdüBakan Şimşek'ten 'ihracata desteğe devam' mesajıMİT Başkanlığı ve Emniyetten Yurt Dışı operasyonuErzincan'daki madende fay gizlendi iddiası: Bakan Özhaseki'den açıklamaÇalışma gücü kaybı ile Engellilik oran kaybına dayalı emeklilik şartları aynı mıdır?

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?