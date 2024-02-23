Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


23 Şubat 2024 13:57
kadroludan kadroluya
arkadaslar kadrolu ikm den kadrolu zabitaliga muvafakat alamazsam dava acmam durumunda kazanma ihtimalim nedir durum hakkinda tecrubesi ve bilgisi olan var mi

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıUniversite Buro personeli promosyon ve maaşNaklen atamaEskişehi osman gazi üniversitesi personel alımına başvuranlarDeneyimli arkadaşlarım bir bakarmısınız sorunum var:(İBB Promosyon GüncellemeÜniversite istifa süreciKonyaaltı belediyesi sds Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Sözlük

şanlıurfa arkeoloji müzesi 1 kitabın sayfasını kıvırmak 6 nepal'deki gergedan 1 sevdiğine sevdiğini söyleyememek 3 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 13 merkez bankası 1 alo 1 ekrem imamoğlu 2 çok kahve içmek 4 kavl-i sedid 2

Son Haberler

Ümraniye'de bir kişi imam nikahlı karısı ile 2 kızını silahla öldürdüBakan Şimşek'ten 'ihracata desteğe devam' mesajıMİT Başkanlığı ve Emniyetten Yurt Dışı operasyonuErzincan'daki madende fay gizlendi iddiası: Bakan Özhaseki'den açıklamaÇalışma gücü kaybı ile Engellilik oran kaybına dayalı emeklilik şartları aynı mıdır?

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?