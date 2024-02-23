KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Şubat 2024 14:04
Sağlık Yatırım Genel Müdürlüğü
İnşaat mühendisi sağlık yatırım genel müdürlüğünde ne iş yapar? Koşullar nelerdir? Maaş, lojman vs. Bilgisi olan veya kurumdan bilgi alabilen var mı?

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Mülakatta 3. yedek olmak4/b'den 4/b'ye geçişSağlık bakanlığı 27000 alımıAile ve sosyal bakanlığı 8000 personel alımı hakkındaYYP'den ASDEP'e (aile bakanlığına) geçiş süreciBüro personeli ibf kadrosu86 Puan ile 4001'e Bu Yıl İçinde Atanır mıyım ?Büro personeli

Sözlük

İnsan ne için yaşar 8 erzincan iliç altın madeni faciası 1 Turşuhan koş birtanem rızzık zamanı geh bitanem amaney amaney 1 çok kahve içmek 4 varda 1 Kavl-i ma'ruf 9 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 6 pringles 4 merkez bankası 1 Sevdiklerimize güzel sözler söylemeyi ihmal etmemek 4

Son Haberler

Ümraniye'de bir kişi imam nikahlı karısı ile 2 kızını silahla öldürdüBakan Şimşek'ten 'ihracata desteğe devam' mesajıMİT Başkanlığı ve Emniyetten Yurt Dışı operasyonuErzincan'daki madende fay gizlendi iddiası: Bakan Özhaseki'den açıklamaÇalışma gücü kaybı ile Engellilik oran kaybına dayalı emeklilik şartları aynı mıdır?

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?