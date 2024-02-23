Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 14:06
Emekli ikramiyesi hakkında (yaşı beklemek-beklememek)

Merhaba babam Nisan 1 de 55 yaşına girip zorunlu emekli oluyor. Mart 15 de emekli olması daha mantıklı görünüyor Nisan 1 i beklemeden ama mutebet sanırım yaşı beklerse ikramiyeyi zamlı alma şansı olabileceğinden bahsetmiş. Bu konuda bilgisi olan var mı? Mart 15 de emekli olması ve yaşı bekleyip 15 gün sonra emekli olması ikramiye açısından farkeder mi ve ikramiye emekli olduktan takriben kaç gün sonra yatıyor?


Arizonalı
Memur
23 Şubat 2024 14:12
evet farkeder, yaştan dolayı resen emekli olduğu için, tazminat alacak tam gününü doldurması gerekşyor
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