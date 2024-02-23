Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 14:06
Yaş haddinden emeklilik ve ikramiye

Merhaba babam Nisan 1 de 55 yaşına girip zorunlu emekli oluyor. Mart 15 de emekli olması daha mantıklı görünüyor Nisan 1 i beklemeden ama mutebet sanırım yaşı beklerse ikramiyeyi zamlı alma şansı olabileceğinden bahsetmiş. Bu konuda bilgisi olan var mı? Mart 15 de emekli olması ve yaşı bekleyip 15 gün sonra emekli olması ikramiye açısından farkeder mi ve ikramiye emekli olduktan takriben kaç gün sonra yatıyor?


Arizonalı
Memur
23 Şubat 2024 14:12
evet farkeder, yaştan dolayı resen emekli olduğu için, tazminat alacak tam gününü doldurması gerekşyor

orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
23 Şubat 2024 14:31

55 yaşı beklesin,

kendi isteği ile emekli olursa temmuz ayındaki ikramiye farkını alamaz,

yaşı beklerse re sen emekli olur ve temmuzdaki memur maaş zammı oranındaki ikramiye farkını almaya hak kazanır


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
23 Şubat 2024 14:32

ikramiye en geç 1 ay içerisinde hesaba yatıyor.


CemalettinY
Aday Memur
23 Şubat 2024 23:57

Yaş haddine son 6 ay kala istesen de emekli olamıyorsun zaten.. Bundan sonra mecburen yaş haddini beklemek zorundasınız.

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