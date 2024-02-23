Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 14:18
Eş durumu ataması!
Geçen senelerde başvurusu kabul edilen personel listesi paylaşılıyordu. Bu sene neden paylaşılmadı bilgisi olan var mı? Sağlık bakanlığının telefonlarına ulaşmak mümkün değil

Farukbey.
Aday Memur
23 Şubat 2024 14:35

Ben birşey anlamadım bu yıl ki eş durumundan


Ksjdjdjjk
Aday Memur
23 Şubat 2024 15:25
ulaşabildiniz mi

göktürkyusuuf
Aday Memur
23 Şubat 2024 15:26
Hayır
Toplam 3 mesaj

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