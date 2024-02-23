Eş durumu ataması!

Geçen senelerde başvurusu kabul edilen personel listesi paylaşılıyordu. Bu sene neden paylaşılmadı bilgisi olan var mı? Sağlık bakanlığının telefonlarına ulaşmak mümkün değil

Geçen senelerde başvurusu kabul edilen personel listesi paylaşılıyordu. Bu sene neden paylaşılmadı bilgisi olan var mı? Sağlık bakanlığının telefonlarına ulaşmak mümkün değil