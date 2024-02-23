kariyer kapısı alımları hakkında soru

3 yıllık yasak kitler için çıkarılan tebliğde yer alıyor . 657 sayılı kanunda ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikte böyle bir yasak yok.

Seni kabul eden kurum adama söyler yani sanane kardeşim benim kanunumda ve yönetmeliğimde böyle bir yasak yok ben bu kanuna göre istihdam ediyorum senin yasağın beni bağlamaz der yani kite.

Diğer soruna gelince de sözleşmeli atanıp gidip sözleşme imzalamadığın için herhangi bir sınırlamaya tabi değilsin