KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Şubat 2024 14:34
kariyer kapısı alımları hakkında soru

merhabalar.kariyer kapısı sözleşmeli personel alımları ile ilgili sorum olacaktı.bu ilanlara başvuru şartı nedir tam olarak anlamadım.kitlerdeki 3 yıl yasağı içerisinde bunlara başvuru yapabiliyor muyuz bununla ilgili net bilgi bulamadım.ayrıca 1 sene önce ösymden merkezi olmayan ara alımlarda çşb atamam olmuştu evrak teslimi yapmamıştım.bu durumda kariyer kapısından sözleşmeli personel olarak atanma hakkım var mıdır ? işin ahlaki kısmından çok yasal boyutu ile ilgili bilgisi olanlar yardımcı olabilirse sevinirim.teşekkürler..


1legolas
Aday Memur
23 Şubat 2024 15:27

3 yıllık yasak kitler için çıkarılan tebliğde yer alıyor . 657 sayılı kanunda ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikte böyle bir yasak yok.

Seni kabul eden kurum adama söyler yani sanane kardeşim benim kanunumda ve yönetmeliğimde böyle bir yasak yok ben bu kanuna göre istihdam ediyorum senin yasağın beni bağlamaz der yani kite.

Diğer soruna gelince de sözleşmeli atanıp gidip sözleşme imzalamadığın için herhangi bir sınırlamaya tabi değilsin


Memurr74
Aday Memur
23 Şubat 2024 15:51

Cevap için teşekkürler yardımcı oldunuz.

1legolas, 40 dk. önce

3 yıllık yasak kitler için çıkarılan tebliğde yer alıyor . 657 sayılı kanunda ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikte böyle bir yasak yok.

Seni kabul eden kurum adama söyler yani sanane kardeşim benim kanunumda ve yönetmeliğimde böyle bir yasak yok ben bu kanuna göre istihdam ediyorum senin yasağın beni bağlamaz der yani kite.

Diğer soruna gelince de sözleşmeli atanıp gidip sözleşme imzalamadığın için herhangi bir sınırlamaya tabi değilsin

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