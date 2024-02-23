üniversite alımına başvurup sağlık bakanlığına atansam ceza yiyor muyum

arkadaşlar merhaba ben üniversite hemşire alımına başvurdum ama daha sonuçları açıklanmadı. sağlık bakanlığı atamasına da başvuracam. diyelim ki sağlık bakanlığı atamasinda atandım ama ben üniversitede işe başladım ceza yiyor muyum

arkadaşlar merhaba ben üniversite hemşire alımına başvurdum ama daha sonuçları açıklanmadı. sağlık bakanlığı atamasına da başvuracam. diyelim ki sağlık bakanlığı atamasinda atandım ama ben üniversitede işe başladım ceza yiyor muyum