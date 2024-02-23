Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 15:34
üniversite alımına başvurup sağlık bakanlığına atansam ceza yiyor muyum
arkadaşlar merhaba ben üniversite hemşire alımına başvurdum ama daha sonuçları açıklanmadı. sağlık bakanlığı atamasına da başvuracam. diyelim ki sağlık bakanlığı atamasinda atandım ama ben üniversitede işe başladım ceza yiyor muyum

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