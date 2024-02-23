Aynı kurumda kadroludan sözleşmeliye geçiş hk.

Bir kurumda kadrolu olarak çalışıyorum kurumda tayin sıkıntısı olduğu için yeniden KPSS ye girerek sözleşmeli olarak aynı kurumda farklı bir şehire atanmak istiyorum. Çalıştığım şehirde istifa edip atandığım şehire bir sıkıntı olmadan geçiş yapabilir miyim?

Bir kurumda kadrolu olarak çalışıyorum kurumda tayin sıkıntısı olduğu için yeniden KPSS ye girerek sözleşmeli olarak aynı kurumda farklı bir şehire atanmak istiyorum. Çalıştığım şehirde istifa edip atandığım şehire bir sıkıntı olmadan geçiş yapabilir miyim?