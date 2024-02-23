Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Şubat 2024 15:57
Aynı kurumda kadroludan sözleşmeliye geçiş hk.
Bir kurumda kadrolu olarak çalışıyorum kurumda tayin sıkıntısı olduğu için yeniden KPSS ye girerek sözleşmeli olarak aynı kurumda farklı bir şehire atanmak istiyorum. Çalıştığım şehirde istifa edip atandığım şehire bir sıkıntı olmadan geçiş yapabilir miyim?

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