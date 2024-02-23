Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 15:58
Gebze Fatih DH, Darıca Farabi EAH, Tuzla DH
Arkadaşlar bu hastanelerden birinde çalışan hemşire arkadaşlar hastaneler hakkında yorum yapabilir mi? (Yönetim, shiftler, teşvik ödemesi, yoğunluk vs.) Şimdiden teşekkürler.

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