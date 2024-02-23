Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Şubat 2024 16:46
hava astsubaylar
hava kuvvetlerindeki astsubaylar ne iş yapıyorlar bölümleri nedir ne tür görevlerle uğraşırlar

emirbey1244
23 Şubat 2024 16:51
msüye giricem hamyoyu seçmeyi düşünüyorum hava astsubay abilerimden kardeşlerimden destek yol bekliyorum

ByAstsubay
Aday Memur
23 Şubat 2024 17:37
bakım teknisyen veya bilgi işlem şuan net bir şey diyemeyiz ama %99 zu rahattır
Toplam 2 mesaj

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