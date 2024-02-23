ahlak şube yetkileri

şeflerim bir arkadaş var eşi ahlak şubeye atanmış bu arkadaşın şöyle bir korkusu var daha önce kaldığı yerleri görebilir mi böyle bir yetkisi var mı?

şeflerim bir arkadaş var eşi ahlak şubeye atanmış bu arkadaşın şöyle bir korkusu var daha önce kaldığı yerleri görebilir mi böyle bir yetkisi var mı?