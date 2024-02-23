Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 18:03
ahlak şube yetkileri
şeflerim bir arkadaş var eşi ahlak şubeye atanmış bu arkadaşın şöyle bir korkusu var daha önce kaldığı yerleri görebilir mi böyle bir yetkisi var mı?

memuraday-y
Şef
23 Şubat 2024 18:20

Kim kimin nerede kaldığını görebilir mi ve kimin kimden korkusu var ben anlamadım soruyu?


Trkci20
Aday Memur
23 Şubat 2024 18:24
arkadaşın hanımı ahlak şubeye geçmiş, arkadaşın daha önce kaldığı apartları otelleri kimle kaldığını vs bunları sorma yetkisi oluyor mu sistemlerinde
memuraday-y, 1 saat önce

Kim kimin nerede kaldığını görebilir mi ve kimin kimden korkusu var ben anlamadım soruyu?


geçti o günler
Aday Memur
23 Şubat 2024 18:33

BIZ DE BUNU YEDIK....:)


Dunkırk
Memur
23 Şubat 2024 18:58
bunu soran polis olamaz bu bir diyelim ki soran kişi polis olarak sordu arkadaşın kendisi neden sormuyor beraber çalıştığı diğer abilerine

Trkci20
Aday Memur
23 Şubat 2024 18:59
konuyu anlamamışsın
Dunkırk, 34 dk. önce
bunu soran polis olamaz bu bir diyelim ki soran kişi polis olarak sordu arkadaşın kendisi neden sormuyor beraber çalıştığı diğer abilerine

Android60
Genel Müdür
23 Şubat 2024 19:07

Boşanma dilekçesi yükleniyor ....


iyilikiyidir01
Şef
23 Şubat 2024 19:09
sen simdi naneyi yemedin mi:))))ya polis kalmadı artık buralarda herkes cinayet subeye gitti:)yardımcı bulamazsın:))

Fishers
Aday Memur
23 Şubat 2024 19:30
şöyle diyeyim kaldığı yerleri geçtim, kimle kaldığını bile görür.
Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 Şubat ayı mazaret atamasıMart ayında ekstra zamEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıİzmir'i neden önermiyorlar?İstanbul için atama duyumuDilim raporu7.grup şark illeriMeslekte beni neler bekliyor

Sözlük

Bir kayığım olsa. 5 pringles 4 merkez bankası 1 jolene 1 demir ökçe 1 Gestalt 3 yutkunmak 1 oktar babuna 1 hallaç 1 Parasıyla değil mi kardeşim 2

Son Haberler

Kastamonu'da 'Kafes-45 Operasyonu'nda örgüt lideri de tutuklandıBakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamadaİstinaf, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davasında verilen kararı bozduTraktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıBorsa haftayı rekorlarla tamamladı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?