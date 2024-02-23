Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 18:03
Otel kayıtlarını görebilme

şeflerim bir arkadaş var eşi ahlak şubeye atanmış bu arkadaşın şöyle bir korkusu var daha önce kaldığı yerleri görebilir mi böyle bir yetkisi var mı?


memuraday-y
Şef
23 Şubat 2024 18:20

Kim kimin nerede kaldığını görebilir mi ve kimin kimden korkusu var ben anlamadım soruyu?


Trkci20
Aday Memur
23 Şubat 2024 18:24
arkadaşın hanımı ahlak şubeye geçmiş, arkadaşın daha önce kaldığı apartları otelleri kimle kaldığını vs bunları sorma yetkisi oluyor mu sistemlerinde
memuraday-y, Dün

Kim kimin nerede kaldığını görebilir mi ve kimin kimden korkusu var ben anlamadım soruyu?


geçti o günler
Aday Memur
23 Şubat 2024 18:33

BIZ DE BUNU YEDIK....:)


Dunkırk
Memur
23 Şubat 2024 18:58
bunu soran polis olamaz bu bir diyelim ki soran kişi polis olarak sordu arkadaşın kendisi neden sormuyor beraber çalıştığı diğer abilerine

Trkci20
Aday Memur
23 Şubat 2024 18:59
konuyu anlamamışsın
Dunkırk, Dün
bunu soran polis olamaz bu bir diyelim ki soran kişi polis olarak sordu arkadaşın kendisi neden sormuyor beraber çalıştığı diğer abilerine

Android60
Genel Müdür
23 Şubat 2024 19:07

Boşanma dilekçesi yükleniyor ....


iyilikiyidir01
Şef
23 Şubat 2024 19:09
sen simdi naneyi yemedin mi:))))ya polis kalmadı artık buralarda herkes cinayet subeye gitti:)yardımcı bulamazsın:))

Fishers
Aday Memur
23 Şubat 2024 19:30
şöyle diyeyim kaldığı yerleri geçtim, kimle kaldığını bile görür.

berlin61
Şef
23 Şubat 2024 19:49
o arkadaş sen olmayasın kral :)

ysn_erl
Aday Memur
23 Şubat 2024 21:48
bi arkadaş naneyi yemiş :)

85200258
Genel Müdür
24 Şubat 2024 09:27
O arkadaş! in evliliği büyük ihtimalle biter de... Söyle o arkadaşa kişisel verilere eşinin o halde bakmasi suç. Yani haksizken haklı konuma gelebilir o arkadaş ;-)

Asteroskoni
Memur
24 Şubat 2024 09:32

Ahlak Şube henüz kurulmadı Emniyet'te. :))

Toplam 12 mesaj

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