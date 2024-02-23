Otel kayıtlarını görebilme

bunu soran polis olamaz bu bir diyelim ki soran kişi polis olarak sordu arkadaşın kendisi neden sormuyor beraber çalıştığı diğer abilerine

bunu soran polis olamaz bu bir diyelim ki soran kişi polis olarak sordu arkadaşın kendisi neden sormuyor beraber çalıştığı diğer abilerine