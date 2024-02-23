Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


23 Şubat 2024 18:23
Öğretim Üyelerinin dereceye bakılmaksızın yeşil pasaport hakkı var mı?

Yakın vakitte Dr. Öğr Üyeliği atamam gerçekleşecek. Ancak benim derece olarak memuriyet geçmişim çok yok, o nedenle yeşil pasaport için gerekli dereceye muhtemelen ulaşamayacağım. Bu hususta yeşil pasaport alabilmek için öğretim üyeleri için özel bir hak var mı? Bu konu hakkında net bir bilgi bulamadım.

Teşekkürler.


muhcamci
Daire Başkanı
23 Şubat 2024 19:11

Resmî gazete ilanında ilgili kadro derecesi 3, 2 veya 1 olarak çıkarsa doğrudan yeşil pasaport hakkın olur.

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