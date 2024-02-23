sağlık bakanlığı işçi alımı maaşları

herkese merhaba işçi alımına başvurmak istiyorum maaş asgari ücret mi, yoksa 40-45 bin arası alan işçiler var tdi vs, o şekilde mi bu işçilerin kadrosuda acaba

herkese merhaba işçi alımına başvurmak istiyorum maaş asgari ücret mi, yoksa 40-45 bin arası alan işçiler var tdi vs, o şekilde mi bu işçilerin kadrosuda acaba