KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Şubat 2024 18:32
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

Puan 79,85; Sıralama ilk açıklandığında 1.460'di. İki atamada yaklaşık 660 kişi atandı. Üniversite hastanelerini de sürekli takip ettim yaklaşık 200 kişi de üniversite hastanelerine atandı. Şu an güncel sıralama yaklaşık 550-600 civarı sizce bu 450 kişilik alımda atanma ihtimalim nedir?

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