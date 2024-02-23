Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Şubat 2024 18:57
teknisyen/tekniker göreve göre maaş
çocuk gelişimi lise mezunu olarak üniversitede teknisyen kadrosunda maaşı alıyorum. daha sonra önlisans çocuk gelişimi bitirdim diplomayı verirken bölümünuz sağlık alanında olduğu için tekniker maaşı vermediler. bu durumda olan var mı lütfen bilgi verirmisiniz. hangi kurum olursa olsun bilgi lazım

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