teknisyen/tekniker göreve göre maaş

çocuk gelişimi lise mezunu olarak üniversitede teknisyen kadrosunda maaşı alıyorum. daha sonra önlisans çocuk gelişimi bitirdim diplomayı verirken bölümünuz sağlık alanında olduğu için tekniker maaşı vermediler. bu durumda olan var mı lütfen bilgi verirmisiniz. hangi kurum olursa olsun bilgi lazım

çocuk gelişimi lise mezunu olarak üniversitede teknisyen kadrosunda maaşı alıyorum. daha sonra önlisans çocuk gelişimi bitirdim diplomayı verirken bölümünuz sağlık alanında olduğu için tekniker maaşı vermediler. bu durumda olan var mı lütfen bilgi verirmisiniz. hangi kurum olursa olsun bilgi lazım