Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel

Akdeniz üniversitesi tıp fakültesi / büro personeli olarak atanmaya hak kazandım. Şuan orada çalışan büro personeli ne kadar maaş alıyor bilgi sahibi olan var mı ?

Akdeniz üniversitesi tıp fakültesi / büro personeli olarak atanmaya hak kazandım. Şuan orada çalışan büro personeli ne kadar maaş alıyor bilgi sahibi olan var mı ?