Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


23 Şubat 2024 19:10
Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel
Akdeniz üniversitesi tıp fakültesi / büro personeli olarak atanmaya hak kazandım. Şuan orada çalışan büro personeli ne kadar maaş alıyor bilgi sahibi olan var mı ?

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