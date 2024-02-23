Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 19:13
Tayin hakkında
Arkadaşlar torpilim yok ilk iki tercihimi sırasıyla Artvin ve Sivas yapacağım şansım var mı sizce ?

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