Ekip Portal Yazılım Sorunu

Hizmet birleştirme için bekliyorum sistemde yazılımsal hata olduğu için yaklaşık 2 aydır hizmet birleştirmem yapılmadı. Konu hakkında bilgisi olan var mı ? Daha ne kadar sürecek bu durum ?

Hizmet birleştirme için bekliyorum sistemde yazılımsal hata olduğu için yaklaşık 2 aydır hizmet birleştirmem yapılmadı. Konu hakkında bilgisi olan var mı ? Daha ne kadar sürecek bu durum ?