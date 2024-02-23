Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 19:38
Ekip Portal Yazılım Sorunu
Hizmet birleştirme için bekliyorum sistemde yazılımsal hata olduğu için yaklaşık 2 aydır hizmet birleştirmem yapılmadı. Konu hakkında bilgisi olan var mı ? Daha ne kadar sürecek bu durum ?

cinar35
Aday Memur
23 Şubat 2024 20:40

Aceleye gerek yok 65 yaşınıza çok var


Kocaoguzhan
Aday Memur
23 Şubat 2024 20:44
ücretsiz alıcam hocam 65 te bi işime yaramaz
cinar35, 33 dk. önce

Aceleye gerek yok 65 yaşınıza çok var

Toplam 2 mesaj

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