Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Şubat 2024 20:11
Kadroya Geçmedim

Arkadaşlar gelen kadro hakkından 202 girişli olamama rağmen kadroya geçmedim. Şimdi istesem kadroya gecebilirmiyim sonuçta isteğe bağlıydı bilgisi olan varsa çok mutlu olurum

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