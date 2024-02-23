Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 20:23
Yillik izin lutfen yardim

Merhaba ben onumuzdeki pazartrsiden itirabaren 5 gun izin aldim.ama iznimi kullanmayacagim iptal ettirmeyi unuttum cuma gunu pazartesi ise gittigimde iptal ettirsem sorun olur mu lutfen bilen yazabilir mi boyle bir imkan var mi

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