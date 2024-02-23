Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Şubat 2024 20:36
SPK Mülakat sonuçları

SPK mülakatları üzerinden 2 aydan fazla süre geçti hala açıklanmadı

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