Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 20:39
Sözleşmeli çalışan personelin geçici görevlendirilmesi

Görev yaptığım ilçede ameliyathane kapalı olduğundan farklı bir birimde çalışıyorum anestezi teknikeriyim görev tanımıma uygun işler yaptırılmadığı için usulsüz görevlendirmenin sona erdirilmesi için idareye dilekçe verdim. İdare de görevlendirmeye gönderebileceğini söyledi . Ancak kadroya geçmeyen sözleşmeli personelin 1 aydan fazla görevlendirilemeyeceğini söylememe rağmen hayır uzun görevlendirilebilirsiniz denildi . Bu konuda net bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi lütfen ?

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