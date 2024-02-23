Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 20:50
İcra yapılandırması

şuan 12 dosyam var icralık im massimdan kesinti oluyor ...yeni bir yasa diyorlar yapılandırma ile ilgili bilen varmi


birbilinmez
Aday Memur
23 Şubat 2024 23:08
nasıl bir içeriğe sahip olacakmış hocam duyumunuza göre bu yapılandırma
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