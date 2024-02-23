Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 21:41
adana hakkında
şark dönüşü 1. tercih adana gelir mi ilçesine verme durumları nasıl

kripto1982
Şube Müdürü
23 Şubat 2024 21:54
Kral memleketin Adana mı, benim memleket Adana,ben geçen sene 2. şark sonrasında 1. tercih Adanaya verdiler, planlamada Aladağa verdiler, çoğu kisiyi Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli vb. dıs ilceye verdiler, bunada dikkat et, dıs ilçe durumu söz konusu olabiliyor tavassutun yoksa maalesef.

onur.bazili
Aday Memur
23 Şubat 2024 21:57
kadirli
kripto1982, 55 dk. önce
Kral memleketin Adana mı, benim memleket Adana,ben geçen sene 2. şark sonrasında 1. tercih Adanaya verdiler, planlamada Aladağa verdiler, çoğu kisiyi Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli vb. dıs ilceye verdiler, bunada dikkat et, dıs ilçe durumu söz konusu olabiliyor tavassutun yoksa maalesef.

kripto1982
Şube Müdürü
23 Şubat 2024 22:04
O zaman 1e yazarsan Adana hayırlı olsun, kozanda calsrsn
onur.bazili, 52 dk. önce
kadirli

Corking
Aday Memur
23 Şubat 2024 22:47
Şu dönem en iyisi saydığın yerler...
kripto1982, 55 dk. önce
Kral memleketin Adana mı, benim memleket Adana,ben geçen sene 2. şark sonrasında 1. tercih Adanaya verdiler, planlamada Aladağa verdiler, çoğu kisiyi Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli vb. dıs ilceye verdiler, bunada dikkat et, dıs ilçe durumu söz konusu olabiliyor tavassutun yoksa maalesef.
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