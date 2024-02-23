Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 21:57
Ağrı lojman durumu

Ağrı merkez lojman durumu hakkında bilgi verebilecek var mı ? 9 yıllık memurum evliyim çocuk var , internetten baktığım kadarıyla merkezde çok fazla kiralık ev ilanı bulunmuyor. Geldiğim yıl lojman çıkma ihtimali ve lojmanların genel durumu hakkında bilgi almak istiyorum.

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