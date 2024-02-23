Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 22:00
Lise mezunu hemşire tercihleri

Lise mezunu hemşire tercih yapacak arkadaşlar kimler hangi puan aralığında nereleri tercih vermeyi düşünüyorlar?

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