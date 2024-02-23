KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


23 Şubat 2024 22:39
kurs olmadan hakimlik başarılabilir mi?
kurs olmadan hallebilen var mı? ne tavsiye edersiniz

Çok Yazılan Konular

Avukatlık mı Savcılık mı Hakimlik mi? Karar Veremiyorum....2023 Hakim Savcı yardımcılığı sınavıcumhuriyet savcı adayı istifa süreci Hk. Atama için kadrolar ne zaman gelir ve en iyi nereden takip edebilirim?1 Seneden az hagb alıp hakim savcı olabilen var mıdır ?

Sözlük

Gestalt 1 Halka Arz 2 Bir kayığım olsa. 5 dürüstlük 1 pringles 4 oh be dünya varmış 2 Bugün olanlar 6 kocam değil kuzenim kızım değil kardeşim 1 büyük şahsiyetler neden buralarda yaşamış 7 Nasıl bir evim olsun isterdim 4

Son Haberler

Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndüBakan Özhaseki: Deprem bölgelerinde 110 bin kişilik bir işçi ordusu varBakan Tunç: Yerel seçimler Türkiye'nin istikrarı için önemliMotosikletteki 2 çocuğun öldüğü kazada sürücü tutuklandıDepremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?