Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 22:45
Eş durumu sonrası ayrılış başlayış işlemleri

Eş durumu kurasından sonra yerleşenler ilk olarak ayrılış mi yapıyor yoksa gideceği ilin il sağlık müdürlüğüne mi basvuruda bulunuyor bilgisi olan var mı

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