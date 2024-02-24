Tarım Bakanlığı Büro Personeli

Sabah 10 da işe gidersin! 90 bin lira maaş! Döneri, dönmezi 120-130 bini bulur! Her ay arpa-buğday-maydanoz canın ne isterse gider depodan alırsın! Canın istemez işe bile gitmezsin! Amirler her ay arar sorar! Yerinden mennun musun! istersen seni merkeze alalım derler... Kebbaattır Yani:))))

Sabah 10 da işe gidersin! 90 bin lira maaş! Döneri, dönmezi 120-130 bini bulur! Her ay arpa-buğday-maydanoz canın ne isterse gider depodan alırsın! Canın istemez işe bile gitmezsin! Amirler her ay arar sorar! Yerinden mennun musun! istersen seni merkeze alalım derler... Kebbaattır Yani:))))