Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Şubat 2024 00:25
Tarım Bakanlığı Büro Personeli
Tarım Bakanlığı İl/İlçe Tarım Müdürlüğünde büro personellerinin maaşları nedir ? Ek ödemeleri var mıdır? Döner Sermaye geliri var mıdır varsa ortalama ne kadardır bilginiz var mı arkadaslar?

Bozkurtbakışlı
Memur
24 Şubat 2024 01:00
Sabah 10 da işe gidersin! 90 bin lira maaş! Döneri, dönmezi 120-130 bini bulur! Her ay arpa-buğday-maydanoz canın ne isterse gider depodan alırsın! Canın istemez işe bile gitmezsin! Amirler her ay arar sorar! Yerinden mennun musun! istersen seni merkeze alalım derler... Kebbaattır Yani:))))
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