KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2024 01:07
Odyometri alımı hakkında

Mrb arkadaşlar, Puanım önlisans 75 odyometri 84 ile kapatmıştı 60 kişi alınacak, iner mi dersiniz ??

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