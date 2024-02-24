Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 01:17
Memuriyete geri dönme

Polis memuru olarak kanuni süreyi de bekleyerek istifa ettim . Mesleğe geri dönmek istiyorum ilk 6 ay dönemezsin dediler. İlk 6 aydan sonra mesleğe geri dönebilir miyim bu konuda bilgisi olan var mı? Geri dönüş genel müdürlüğün inisiyatifinde mi ?


John Rambo
Aday Memur
24 Şubat 2024 01:22

6 Ay geçmeden herhangi bir memur kadrosuna atanamazsın.

Geri dönüş bakan inisiyatifinde ve genellikle reddediliyor.


AlperTungacı
Aday Memur
24 Şubat 2024 01:44
özel değilse ne niyetle istifa ettin ve şimdi neden geri dönmek istiyorsun
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