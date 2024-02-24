Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 01:27
Van İlinden Geri Dönüş Yapacak Personel Sayısı

Selamın Aleyküm, Van ilinden bu sene dönecek personel sayısı fazla olur mu ?

7.Gruptan Van'ı 3. veya 4. tercihe yazmak istiyorum maksat ölü tercih olmasın.

Gümüşhane, Bitlis, Van, Bingöl, Adıyaman, Şırnak şeklinde yazdım.


John Rambo
Aday Memur
24 Şubat 2024 01:28

1)Gümüşhane

2)Bitlis

3)Van

4)Bingöl

5)Şanlıurfa

6)Adıyaman

7)Şırnak

Toplam 1 mesaj

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