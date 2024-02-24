Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 01:31
Geçici görevlendirme süresiz hakkında

Herkese hayırlı günler ben 13 ay önce ailemde kayıp ve babamın rahatsızligindan dolayı İstanbul ilinden gecici görevlendirme (süresiz) olarak Bingöl iline geldim İstanbul ilinden ve İstanbul'dan geldiğimde henüz 6 aylık polis memuruydum 13 ay oldu geleli ve dilekçe yazdım 14.02.2024 tarihinde asaleten tayin işlemi olması için olumsuz olarak dönüş olmuş pbs sisteminde nedeni nedir ne yapmam gerekir kadrom otomatik gelir mi ne yapmam lazım sizce tüm mazeret detaylarını da yazmıştım aynı durumu yaşayanlar veya bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen


Vekil01
Aday Memur
24 Şubat 2024 01:34

Mesaj kutuna bakarmısın kardeşim

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 Şubat ayı mazaret atamasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıİzmir'i neden önermiyorlar?Dilim raporuEgm Fetö idari soruşturmaİpka mı, şarktan şarka tercih mi?Şark tercihlerimMalulen emeklilik sonrası yeniden atanma hakkında

Sözlük

hoş değil 2 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 3 Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 3 büyük şahsiyetler neden buralarda yaşamış 7 Parasıyla değil mi kardeşim 2 demir ökçe 1 Ranch sos 4 kitabın sayfasını kıvırmak 6 ios 17.4 3 Surname 1

Son Haberler

Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama kararnamesi Yayımlandı24 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıBelediye avukatlarına vekalet ücretinin dağıtımında hangi mevzuat uygulanır?Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyorİsrail Gazze'de yerleşim yerini vurdu: 24 ölü

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?