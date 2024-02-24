Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 01:31
Süresiz geçici görevlendirme hakkında

Herkese hayırlı günler ben 13 ay önce ailemde kayıp ve babamın rahatsızligindan dolayı İstanbul ilinden gecici görevlendirme (süresiz) olarak Bingöl iline geldim İstanbul ilinden ve İstanbul'dan geldiğimde henüz 6 aylık polis memuruydum 13 ay oldu geleli ve dilekçe yazdım 14.02.2024 tarihinde asaleten tayin işlemi olması için olumsuz olarak dönüş olmuş pbs sisteminde nedeni nedir ne yapmam gerekir kadrom otomatik gelir mi ne yapmam lazım sizce tüm mazeret detaylarını da yazmıştım aynı durumu yaşayanlar veya bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen


Vekil01
Aday Memur
24 Şubat 2024 01:34

Mesaj kutuna bakarmısın kardeşim

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