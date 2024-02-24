KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


24 Şubat 2024 01:58
Yapı Kredi Genel Yetenek Sınavı sonrası süreç

Merhabalar, kısa süre önce Yapı Kredi'nin Müşteri Hizmetleri Temsilcisi ilanına başvurmuştum ve bugün genel yetenek sınavını tamamladım. 25 dakika içerisinde 54 sorudan oluşan bir sınavdı, açıkçası nasıl yetiştirdiğimi bilmiyorum bile. Sınav mailinin altında genel yetenek sınavında başarılı olursam dikkat testi gönderileceği yazıyordu. 10 saatten fazladır mail bekliyorum ancak gelmedi. Sanırım başarısız oldum.

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