Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2024 02:05
İLLER ARASI-EŞdurumu kurası arasındaki süre sorunsalı üzerine

merhabalar arkadaşlar bir sorum olacaktı cevaplarsanız sevinirim. şimdi ocak iller araası tayini ile yerleşen birisinin yanına sözleşmeli eşinin gelebilmesi için ocak ayında açılan eş durumu kurasında başvurabilmesi için eşinin çkysye düşüp ayrılışını yapmasını beklemesi gerekiyor demi ? böyleyse bu iki kura arasında süre yok dencek kadar az böyle olursa eşi nasıl yol izlemeli nasıl gelecek yanına ..? sanırım bu durumda eşi,mecbur haziran ayını beklemesi gerekiyor çok saçma bir şekilde..keşke arada bir süre olsa aileler birbirine çabuk kavuşabilse..

Çok Yazılan Konular

Eş mazereti red gelenlerEş Durumu Mazeret Kurası Başvurusu AçıklandıÜniversite hastanesinde çalışan sb atanabilir mieş durumu açıklanmasıTıbbi Sekreterlikizmir Sağlık bakanlığı hemşire alımı3+1 geçici görevlendirme süresi4b sozlesmeli tarim bakanligi buro personelliginden 4b saglik bakanligi diger teknik personelligine(Eş durumu ataması! Balıkesir, Bandırma, Eskişehir, Kocaelide çalışan var mı?

Sözlük

Bugün olanlar 5 küpe takan erkek 4 7 numara 2 merkez bankası 1 dürüstlük 1 entüisyonizm 3 Kavl-i ma'ruf 9 ios 17.4 3 şu an çalan şarkı 5 jolene 2

Son Haberler

Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama kararnamesi Yayımlandı24 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıBelediye avukatlarına vekalet ücretinin dağıtımında hangi mevzuat uygulanır?Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyorİsrail Gazze'de yerleşim yerini vurdu: 24 ölü

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?