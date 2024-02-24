Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2024 03:41
Bir hemşire için en rahat servisler

Sizce hangi servisler arkadaşlar ben diyaliz ve fizik tedavi kliniklerinin çok rahat oldugunu düşünüyorum. yoğun bakımlar zaten çok kötü ve yoğun onları hesaba bile katmıyorum. sizin çalıştığınız memnun kaldıgınız ya da rahat servis olarak tanımlayacağınız servisler neler ?

Çok Yazılan Konular

Eş mazereti red gelenlerEş Durumu Mazeret Kurası Başvurusu AçıklandıÜniversite hastanesinde çalışan sb atanabilir mieş durumu açıklanmasıTıbbi Sekreterlikizmir Sağlık bakanlığı hemşire alımı3+1 geçici görevlendirme süresi4b sozlesmeli tarim bakanligi buro personelliginden 4b saglik bakanligi diger teknik personelligine(Eş durumu ataması! Balıkesir, Bandırma, Eskişehir, Kocaelide çalışan var mı?

Sözlük

pringles 4 demir ökçe 1 lgbt 1 İnanç insanı ayakta tutan en büyük kuvvet 12 hiyerotesyon 2 Nasıl bir evim olsun isterdim 4 Kavl-i ma'ruf 9 merkez bankası 1 alo 1 beypazarı kurusu 1

Son Haberler

Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama kararnamesi Yayımlandı24 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıBelediye avukatlarına vekalet ücretinin dağıtımında hangi mevzuat uygulanır?Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyorİsrail Gazze'de yerleşim yerini vurdu: 24 ölü

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?