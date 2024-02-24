Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 05:16
Psikiyatriden Heyete çağırılma
2 Ay önce silahım alındı ve Psikiyatriye sevk edildim doktor benden kan idrar testi istedi ve 3 arkadaşın numarasını aldı (sosyal araştırma için)bu pazartesi tekrar heyete çağırıyorlar süreç nasıl gelişir bilgi sahibi abilerimin yorumlarını bekliyorum not:Asaletim tasdik değil 1 yıllık memurum

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